Foggia capitale del movimento in Puglia: riparte Let’s move

Lunedì 12 l’evento inaugurale con il Questore, l’assessore allo Sport e il Foggia Calcio

Nel 2017, Foggia al decimo posto in Italia rappresentò tutta la Puglia con ottimi risultati L’adesione dell’Università di Foggia: ecco le iniziative in collaborazione con l’Ateneo

FOGGIA – Ci saranno anche il nuovo questore di Foggia, Mario Della Cioppa; l’assessore comunale allo Sport, Sergio Cangelli e l’amministratore delegato del Foggia Calcio, Roberto Pierre Jean Dellisanti, all’evento che lunedì 12 marzo, alle ore 10, vedrà per la seconda volta il capoluogo foggiano protagonista di Let’s move for a better world, progetto mondiale per promuovere l’attività fisica e contrastare le patologie legate alla sedentarietà. L’iniziativa, a Foggia, è promossa e si terrà da Palextra, il centro wellness di via Guglielmi 84-120. All’evento inaugurale, parteciperà con propri delegati anche la Residenza Socio Sanitaria Assistenziale “Il Sorriso”.

LA COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA DI FOGGIA. A Let’s move for a better word ha aderito l’Università di Foggia. All’evento inaugurale di lunedì 12 marzo, per l’Ateneo foggiano interverranno la prof.ssa Anna Dipace e le dott.sse Valeria Puccini, Rosa Anna Muscio e Maria Assunta Doddi. Dal 12 al 31 marzo 2018, si potrà accedere e utilizzare gli attrezzi della sala cardio, gratuitamente, sotto la supervisione di personale qualificato del Centro Palextra. Per tutto il periodo dell’iniziativa gli studenti Unifg potranno partecipare e contribuire alla raccolta dei Moves (unità di misura dell’attività fisica), ma nelle giornata del 15 e del 22 marzo, alle ore 12, è prevista la “Sfida Unifg tra studenti”. Gli universitari presenti potranno partecipare alla sfida non competitiva sugli attrezzi cardio. Chi tra i partecipanti totalizzerà il maggior numero di Moves vincerà una T-shirt. Viste le finalità e i contenuti dell’iniziativa, l’Ateneo foggiano ha deciso di farla rientrare nel programma “Aspettando il Festival”, dando il via al calendario di eventi organizzati per anticipare e sostenere le finalità del FRI-Festival della Ricerca e dell’Innovazione dell’Università di Foggia che per l’edizione 2018 propone le stesse finalità. Ulteriore finalità condivisa, il Centro Palextra Foggia si impegnerà a donare l’attività fisica svolta, per una causa sociale: maggiore sarà la quantità di attività fisica donata, maggiore sarà la possibilità di vincita del primo premio, che consiste in una donazione di attrezzature sportive da consegnare a un istituto scolastico foggiano.

FOGGIA SI MUOVE. Lo scorso anno, Foggia si classificò al decimo posto in Italia per i risultati ottenuti nell’ambito di Let’s move for a better world con oltre 600 partecipanti attivi, più di 1000 persone coinvolte direttamente, 19 giorni di iniziative, circa 1 milione e 600 mila unità di movimento (moves) prodotte. Quest’anno, il programma attivato da Palextra, e aperto a bambini, donne e uomini di tutte le età, prenderà il via proprio lunedì 12 e proseguirà fino al prossimo 31 marzo. La struttura di via Guglielmi è pronta a bissare il successo del 2017, grazie all’impegno dei soci-trainer Antonio Bozza, Davide Colella, Massimo Gervasio e Rino Pistilli.

LA FESTA DELLO SPORT. “Vogliamo che la nostra sia intesa come una grande festa dello sport. Coinvolgeremo scolaresche, le squadre di diverse discipline, intere famiglie, associazioni, bambini accompagnati da nonni e genitori, uomini e donne di tutte le età”. La cultura del benessere psicofisico è inclusiva, costruisce ponti tra le generazioni, spazi di condivisione, un’accresciuta consapevolezza di quanto sia bello e felice, oltre che importante, adottare uno stile di vita in cui l’attività fisica giochi un ruolo fondamentale. L’obiettivo è veicolare e promuovere la cultura del benessere psicofisico più autentico, quello che scaturisce dal movimento, dal sudore, dal mettersi in gioco realmente, confrontandosi non solo con una macchina che segna quanta strada hai percorso ma soprattutto con coach professionisti che possono indicare quale sia il percorso più adatto per ogni singola persona. In Italia, Let’s Move metterà in movimento oltre 15mila persone che produrranno non meno di 40milioni di unità di movimento. Il centro Palextra è da sempre promotore di una nuova idea di benessere per l’intera città di Foggia, un marchio caratterizzato dall’alto livello di professionalità di tutti gli insegnanti laureati in Scienze Motorie e diplomati I.S.E.F. Prendere parte a “Let’s Move for a Better World” è facile: basta andare in palestra e iniziare ad allenarsi per accumulare il maggior numero possibile di MOVEs (l’unità di misura del movimento di Technogym) e condividere i risultati attraverso l’hashtag #LetsmoveforabetterWorld.